Bergomi benedice l’affare Icardi: “Soluzione ideale per tutti. Lukaku l’ha sostituito alla grande”

La cessione ufficiale di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain ha generato una plusvalenza importante per le casse dell’Inter. Oltre a ciò ha anche, di fatto, dato il via alle discussioni in merito alla trattativa che coinvolge i nerazzurri. Tra gli addetti ai lavori che hanno scelto di esprimere il proprio parere, anche Beppe Bergomi ha analizzato l’affare tracciato dalla Beneamata, giudicando l’operazione in maniera positiva.

“In merito ad Icardi – ha raccontato Bergomi dagli studi di Sky Sport – la società aveva già preso la sua scelta nel corso della passata stagione. Sappiamo poi come si è evoluto il tutto, per questo credo che il Paris Saint-Germain rappresenti la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte. Parliamo di un club che sta vincendo tanto e che può ancora lottare per la Champions League, anche se magari non vanta il prestigio dell’Inter. In nerazzurro è stato sostituito alla grande da Lukaku e penso l’operazione sia stata fatta nel modo giusto”. Questo il punto di vista dell’ex nerazzurro Beppe Bergomi in merito all’addio di Icardi. Fine della telenovela tra l’argentino e l’Inter: da oggi, l’attaccante rappresenta esclusivamente il passato per i colori interisti.

