Bergomi e la ripresa: “L’Inter mi è piaciuta in Coppa Italia. Si gioca il campionato con Juventus e Lazio”

Di presentazioni non ne ha bisogno. Beppe Bergomi è tornato a parlare del campionato e la sua ripresa. L’Inter un altro tema affrontato nell’intervista rilasciata a Crisalidepress. Ecco secondo lo Zio se sono cambiati o meno i valori delle squadre dopo questa sosta: “I valori sono questi, la Juventus è quella che comanda, la Lazio stava facendo benissimo, l’Inter sembrava un po’ in difficoltà dopo le sconfitte con Lazio e Juve ma mi è piaciuta in Coppa Italia contro il Napoli e restano le tre che si giocano il campionato. Dire come si ripartirà è però impossibile, perché abbiamo vissuto qualcosa di eccezionale e non esiste uno storico”.

E sul calendario con i tanti impegni ravvicinati: “Sono più preoccupato per la tenuta che per gli infortuni. Con i cinque cambi chi ha una rosa più lunga e con giocatori di talento in grado di cambiare la partita sarà avvantaggiato. Penso all’attacco della Juventus, con tanti giocatori di qualità in grado di entrare e decidere una gara”.

