Sky – Bergomi: “Sprecate molte energie, Conte deve sfruttare meglio i cambi. Eriksen? Può fare di più”

L’Inter trova i tre punti nella prima sfida dopo la ripresa della Serie A, battendo la Sampdoria per 2-1 grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez. Intervenuto nel post-partita a Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha parlato della sfida dei nerazzurri.

Ecco le parole di Bergomi: “Per lo Scudetto, l’Inter deve fare una cosa miracolosa. Il calo nella ripresa non è una sorpresa: anche nel girone d’andata, i secondi tempi erano sempre quelli in gestione. Con il 3-5-2 devi sprecare molte energie, perciò il calo è sintomatico; forse Conte dovrebbe sfruttare meglio i cambi. Sicuramente, a centrocampo l’Inter è contata: Sensi fuori, Brozovic fuori, Vecino spesso utilizzato, ma è fuori. Anche se Borja Valero dà sempre tanto quando entra”.

Poi, un commento sulla partita di Eriksen: “Il suo compito difensivo era non far giocare Bertolacci. In attacco, ha trovato diversi uno-due rapidi ed ha dimostrato facilità nel trovare la porta. Ha fatto una buona prestazione, ma penso che possa fare di più. Oggi, però, ha dato un bel segnale“.

