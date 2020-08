Bergomi: “Conte ha cambiato il modo di comunicare sia con la società che coi giocatori e i risultati si vedono”

Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky poco prima dell’inizio della finale di Europa League contro il Siviglia.

Bergomi ha dichiarato: “L’Inter ha bisogno di gente come Godin, qualcuno che ha vinto a livello internazionale e che sia in grado di guidare i compagni. L’Inter per vincere ha bisogno di giocatori che diano serenità al gruppo, come l’Inter del ’98 o come fece Paulo Sosa, pur non potendo nemmeno scendere in campo”.

“Conte ha cambiato registro con la società rispetto a inizio stagione, ha tirato tutto il gruppo dalla sua parte e i risultati si vedono, anche dagli abbracci. Una comunicazione efficace, non so se voluta, ma molto efficace”.

“Se tu avessi fatto una competizione normale, avresti fatto scelte diverse. Ma essendo tutte le partite così ravvicinate, come un mini mondiale, trovi la quadra di una squadra e la confermi sempre, senza cambiare nulla. Questa situazione particolare anche aiutato a concentrarsi sulla coppa, senza le distrazioni della lotta per lo scudetto o simili, a dare il giusto peso a una competizione importante. “

“Lukaku e Lautaro, senza trequartista, sono tornati a essere devastanti. Sono molto diversi ma complementari, si trovano a meraviglia e sono molto incisivi. Difficile dire chi può essere la stella della gara, credo De Vrij. Recentemente l’ho conosciuto ed è un bravo ragazzo, inoltre se gioca bene lui gira tutta la difesa”.

“Questa è una gara dove loro palleggeranno, ma la fisicità dell’Inter può avere la meglio. Ma attenzione ad andarli a prendere, se sbagli ti puniscono perché sono molto veloci e pericolosi”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<

<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”font-size: 300%;”><a style=”color: #ff0000;” href=”http://bit.ly/3aG15pg”>Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi</a></span></strong></span></p>

<p style=”text-align: center;”><img class=”aligncenter size-full wp-image-173267″ src=”https://images2-gazzanet.gazzettaobjects.it/wp-content/uploads/sites/13/2020/07/freccia-giu.png?v=20200821192800” alt=”freccia” width=”194″ height=”256″ /></p>