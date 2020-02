Bergomi: “Eriksen? Non facciamoci prendere dall’emotività. L’Inter non è pari alla Juventus”

Beppe Bergomi, ex capitano e difensore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dell’arrivo di Christian Eriksen in nerazzurro e cosa può portare il centrocampista alla squadra di Antonio Conte. Ecco le sue parole: “Tutti dicono grande colpo, ci facciamo prendere dall’emotività. Riconosco ad Eriksen di essere un giocatore di qualità e di poter dare i tempi alla squadra, ma se pensiamo ai minuti con la Fiorentina la gente già diceva che non saltava l’uomo. Ma non è quel tipo di giocatore, quindi bisogna capire cosa farà qui in Italia”.

“Per me l’Inter non è alla pari della Juventus ma ha preso un centrocampista diverso dagli altri che aveva“.

