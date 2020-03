Bergomi: “I calciatori andrebbero ascoltati di più, hanno grande personalità”

L’Italia è in un momento di grande emergenza per il coronavirus che ha messo in ginocchio l’intero Paese e sono molti i gesti di solidarietà che stanno arrivando da tutto il mondo e da tutti gli ambienti, anche quello del calcio. Molti calciatori di Serie A e non solo hanno dimostrato grande cuore con aiuti economici per gli ospedali italiani.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio, l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi ha commentato così: “Alcune volte i calciatori vengono bistrattati. Sentivo che El Shaarawy sta facendo solidarietà e beneficenza allo Spallanzani e in Liguria. Tanti calciatori hanno fatto gesti importanti e faccio loro i miei complimenti. Spesso i calciatori sono gli ultimi ad essere ascoltati. I ragazzi di oggi hanno personalità e intelligenza e andrebbero ascoltati di più. Quando penso al mondo del calcio non penso solo alla Serie A, ai giocatori di serie inferiori non può essere tagliato lo stipendio”.



