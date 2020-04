Bergomi: “Icardi più compatibile con Lukaku che con Cristiano, ha bisogno dell’area di rigore”

Si è parlato parecchio nella puntata di Sky Calcio Club ieri sera sulla possibilità che Mauro Icardi possa finire la prossima stagione alla Juventus per sostituire Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino ha voglia di ritornare in Italia e l’esperienza a Parigi, dopo una prima metà sicuramente positiva, ha vissuto momenti burrascosi nelle ultime settimane. Secondo Bergomi, però, la convivenza di Maurito con un attaccante d’area di rigore come Cristiano Ronaldo diverrebbe piuttosto incompatibile.

Icardi, secondo l’ex difensore, sarebbe più adatto alle caratteristiche di Lukaku come partner. Queste le sue parole: “Ronaldo ha bisogno dell’area di rigore, e quella Icardi non gliela lascia. La Juve fa quasi sempre la partita, difficile che Icardi si adatti al gioco. Se Lautaro va via la prossima estate, tatticamente Icardi sarebbe più compatibile con Lukaku che con Cristiano Ronaldo”.

