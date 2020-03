Bergomi: “Mi domando come ricominceremo. Ci vorrà tempo per riacquistare le abitudini”

Beppe Bergomi, ex difensore e capitano dell’Inter, non riesce ad immaginarsi un ritorno in campo e si chiede come sarà farlo dopo la fine dell’emergenza. Ecco le sue parole ai microfoni de Il Giorno: “Io mi domando anche come ricominceremo, non solo quando ripartiremo, perché, se pensiamo al calcio, lo abbiamo giustamente sempre vissuto come passione collettiva, come festa popolare, di gruppo. Servirà tempo per riacquistare le abitudini, al di là della emergenza. Si porrà, io credo, un’enorme questione psicologica nelle relazioni sociali, figuriamoci nello sport, che per sua natura evoca aggregazioni di massa”.

