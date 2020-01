Bergomi: “Inter-Cagliari sarà combattuta, dimentichiamo la Coppa. Barella? Non mi ha sorpreso, ma vorrei che…”

In attesa di assistere alla gara di domenica delle 12.30 tra Inter e Cagliari, lo storico volto nerazzurro Beppe Bergomi è stato intervistato questa mattina sulle pagine de L’Unione Sarda per analizzare con qualche giorno d’anticipo le possibili chiavi tattiche del match di San Siro. A differenza della vittoria di Coppa Italia in cui i nerazzurri trionfarono per 4-1, stavolta secondo l’ex difensore potremmo assistere ad una partita più combattuta. Queste le sue parole:

LA PARTITA – “Mi aspetto una gara bella e combattuta. Sarà molto diversa dalla sfida di Coppa Italia anche perché il Cagliari non schiererà le seconde linee. Ho visto il confronto a Brescia e i rossoblù si sono ripresi dopo qualche risultato non esaltante. La squadra ha giocato con la solita qualità e non sarà semplice per l’Inter“.

EUROPA SARDA – “La vedo difficile. I sardi hanno costruito un grande organico sfruttando alcune situazioni di mercato interessanti e andando a pescare giocatori con motivazioni importanti: nel calcio sono tutto. Allo stesso tempo bisogna considerare il ritorno del Milan che con Ibra ha fatto un grande salto. Occhio anche al Torino e al Napoli, non si possono escludere dalla lotta europea“.

BARELLA – “Non mi ha sorpreso. Sapevamo tutti delle sue qualità sia tecniche che carismatiche. All’Inter ha sofferto all’inizio ma poi si è ambientato alla grande. Vorrei che fosse un po’ più libero da compiti tattici, perché potrebbe rendere ancora di più“.

