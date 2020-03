Bergomi: “L’Inter non ha mai creato alcun problema. Eriksen? Mi hanno criticato quando…”

Serata buia per l’Inter che esce con enormi demeriti dall’Allianz Stadium. Una partita già anomala ovviamente per l’assenza di pubblico sugli spalti e per il periodo di emergenza che sta affrontando l’intero paese, in cui la formazione nerazzurra dopo aver subito la rete dell’1-0 della Juventus ha praticamente rinunciato a rimontare il risultato. La mancata reazione interista, nel post-partita di Sky Sport, è stata evidenziata nell’analisi di Beppe Bergomi.

Questo il commento dell’ex difensore nerazzurro: “Al gol sono emerse le difficoltà dell’Inter e le qualità della Juventus nel palleggio. Ma solo in questa gara ho visto la gestione nel palleggio della Juventus, l’Inter non ha mai creato alcun problema. Sul gol del vantaggio la partita si è spezzata in due. Eriksen? Mi hanno criticato quando l’ho presentato, il problema è che molte volte non conosciamo i calciatori. Non è uno da strappo, è un centrocampista con buoni piedi che in un 3-5-2 fatica. In questo momento devi cambiare qualcosa per trovare spazio a questo calciatore. E’ un giocatore che non va mai a contrasto, non è quel giocatore che salta l’uomo. Ha i piedi buoni, si sta smarcare, è bravo sulle situazioni da fermo, diverso dai centrocampisti che hai a disposizione. Da due mesi a questa parte vedo che l’Inter è quella che stiamo vedendo adesso, non riesce ad avere continuità sui due tempi”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!