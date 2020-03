Bergomi: “L’Inter è come crollata dopo il gol subito. Eriksen? Bisogna cambiare qualcosa per fargli spazio”

Beppe Bergomi, ha analizzato la prestazione dell’Inter e le difficoltà incontrate nello sviluppare gioco contro gli acerrimi rivali bianconeri. L’ex capitano nerazzurro ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Fino al vantaggio della Juventus la gara è stata abbastanza in equilibrio. Poi l’Inter si è disunita, sono emerse le sue difficoltà ed è uscita la miglior qualità nel palleggio dei padroni di casa. La Juve mi è sembrata sempre in controllo, ha praticamente gestito e poi affondato il colpo al momento opportuno. I nerazzurri non le hanno mai creato veri problemi, non l’hanno mai messa in affanno. Come sempre nelle partite importanti questa squadra non riesce ad essere continua sui 90 minuti, rende a dovere solo un tempo, poi si scioglie”.

Sul grande oggetto del mistero invece, Eriksen, lo “Zio” dice invece: “Quando lo presentai presi parecchie critiche, ma tante volte non conosciamo a dovere i giocatori. Non è un giocatore che ti dà strappi, come Vidal o gli altri giocatori nella rosa di Conte. Lui è più compassato, un creatore di gioco. Al momento però si sposa poco con questa squadra: per fargli spazio sei costretto a cambiare qualcosa”.

