Bergomi: “Lukaku dominante nel calcio italiano. Godin? Non era facile, sta facendo fin troppo bene”

E’ stato un pomeriggio assolutamente piacevole quello trascorso sulla pagina Instagram di Passioneinter.com nella diretta condotta dal direttore responsabile Lorenzo Polimanti e il super ospite speciale Beppe Bergomi. Ex difensore e bandiera indiscussa dell’Inter, da diversi anni è divenuto uno degli opinionisti più importanti e competenti del panorama calcistico italiano, celebre anche per la coppia consolidata con Fabio Caressa. Del suo lavoro e di tantissimi altri temi legati al campo, Bergomi ha parlato nel corso dell’intervista esclusiva.

Per quanto riguarda gli argomenti di attualità legati all’Inter, invece, ecco un passaggio significativo su Lukaku e Godin: “Nel calcio italiano può dominare, ma di lui mi sono piaciute fin da subito le qualità umane. Abbraccia i compagni, è amato dal pubblico: mi sarebbe piaciuto giocare con lui. Godin? Il suo ruolo l’ho fatto tutta una vita, lui non ha le caratteristiche ideali per giocare in quella posizione. Non è quello che è abituato a fare, sta facendo anche fin troppo bene”.

