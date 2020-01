Bergomi esalta Lukaku: “Un esempio positivo per tutti, l’ambiente ne aveva bisogno. Giocatore top”

La doppietta con il Napoli di ieri, unita alla grandissima prestazione ha confermato le enormi potenzialità e la stupenda stagione di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter. Non solo infatti le 14 reti, ma anche un grande lavoro con la squadra e un affiatamento perfetto con il compagno di reparto, Lautaro Martinez. Del centravanti belga, e dell’apporto all’ambiente e al gioco di Conte ha parlato, ospite all’interno del programma di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale“, Beppe Bergomi. Queste le parole della bandiera nerazzurra:

“Giocatore che anche non dovesse fare gol è utile alla squadra. E un ragazzo di grande disponibilità e ha dato la possibilità a Luataro di crescere in maniera costante. Se vai ad Appiano Gentile, lui si ferma a fare l’autografo, tanti passano, lui si ferma. È un esempio positivo per tutti e l’ambiente aveva bisogno di questo. Io penso sia già un grandissimo giocatore, un top“.

