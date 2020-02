Bergomi: “Sconfitta più dolorosa contro il Milan di Sacchi. Ma ci sono due derby per me indimenticabili”

In attesa di quello che ci auguriamo possa essere un grande spettacolo in campo tra le due squadre, nei giorni che hanno preceduto il derby tra Inter e Milan di certo non sono mancati i contributi sulle sfide del passato, Questa mattina, tantissimi personaggi noti ad entrambe le tifoserie, sono intervenuti sul numero speciale del Corriere della Sera sulla storia dei derby e in edicola questa mattina. Ecco, ad esempio, l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi sulle sfide con i rossoneri rimaste scolpite nella sua memoria: “Due i derby indimenticabili. In quello del 6 settembre 1981 segnai il mio primo gol da professionista, all’ultimo minuto: quel pari ci permise di passare il girone in Coppa Italia ed eliminare il Milan. L’altro in campionato. Venivamo dall’assurda eliminazione in Coppa Uefa con il Bayern Monaco: da un mio cross nacque il gol vittoria di Aldo Serena”.

La sconfitta più dolorosa?

“Il primo anno di Sacchi al Milan. Non superammo la metà campo, in quel derby non siamo mai esistiti”.

L’avversario più tosto?

“Il più difficile Marco van Basten, era forte e molto cattivo. Maldini però incarnava il derby come pochi, come chi cresce nel settore giovanile. Una volta l’arbitro fischia punizione per noi. Metto la mano sul pallone per battere veloce e lui mi entra sulla mano: poi ci siamo guardati e messi a ridere”.

