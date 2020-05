Bergomi: “Pogba? Da prendere subito, in Serie A è dominante. Ma Tonali e Locatelli perfetti per il futuro”

Potrebbe diventare più di un sogno quello dell‘Inter legato a Paul Pogba. L’attuale centrocampista del Manchester United ha voglia di cambiare e difficilmente rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2021. In molti ritengono dunque che la prossima estate potrebbe convertirsi in quella dell’addio definitivo da Manchester. Su di lui, oltre a Real Madrid e Paris Saint Germain, resta forte l’interesse di Inter e Juventus, nonostante le altissime cifre che richiederebbe l’investimento nei confronti del francese, sia per il costo del trasferimento che per l’ingaggio. Di questa possibilità, ha parlato l’ex nerazzurro Beppe Bergomi questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

POGBA – “Se si ha la forza economica di andarlo a prendere, bisogna farlo subito. È vero che le ultime stagioni di Pogba non sono state all’altezza, però tornerebbe in un calcio che conosce, non avrebbe problemi di ambientamento e potrebbe subito lasciare il segno. Al di là delle qualità tecniche, col fisico che ha, in Serie A sarebbe ancora dominante. E in giro ce ne sono pochi di giocatori così”.

ALTERNATIVE – “Pogba è un ’93 e tornerebbe in Italia giusto in tempo per l’ultimo salto di qualità. E Conte da lui può tirare fuori il meglio come in passato. Per l’Inter sarebbe un grande colpo per provare a vincere nell’immediato, ma immagino sarà necessaria qualche rinuncia. Se invece si punta a costruire qualcosa sul lungo periodo, resto dell’idea che giocatori come Tonali o Locatelli sarebbero investimenti perfetti”.

