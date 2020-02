Bergomi su Eriksen: “Ha grande qualità ma è difficile da collocare nel 3-5-2. Sneijder? Giocatori diversi”

Dagli studi di Sky Sport, l’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi ha risposto ad una domanda di Fabio Caressa focalizzata sull’acquisto di Christian Eriksen e sulle aspettative generate in merito al calciatore appena arrivato a Milano. L’ex interista analizza con lucidità il presente del danese, raccontandone i particolari.

“Eriksen più decisivo? Ho già risposto prendendomi le mie critiche – racconta Bergomi – ed infatti nella gara contro la Fiorentina, in tanti non lo conoscevano ed hanno detto che non era rapido né riusciva a saltare l’uomo. Ho risposto dicendo che non è quel tipo di giocatore. E’ un calciatore di qualità, è diverso rispetto agli altri perché gioca con un ritmo diverso e sa darti la palla con i giri giusti. Non è da strappi ed in un 3-5-2 è difficile da collocare. Conte vuol vincere e giustamente in queste partite non si fidi di farlo giocare titolare, ma credo che con la Sampdoria già sarà titolare. Sneijder? Sono giocatori diversi. Bisogna conoscere i calciatori”. Questa l’analisi tracciata da Bergomi nei confronti di Eriksen: servirà ancora del tempo prima di vedere in campo il grande campione arrivato dal Tottenham, soprattutto in un modulo come il 3-5-2 di Conte.

