Bergomi tra Eriksen e Vidal: “Avrei preferito il cileno. Il primo però farà cambiare modulo a Conte”

Intervistato da TMW Radio, l’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi ha commentato così l’inizio di campionato dell’Inter ed il mercato di gennaio della Beneamata. Le differenze tra Eriksen e Vidal e l’approccio di Lukaku in questa prima parte di stagione nelle sue parole.

TIPO DI GIOCATORE – “L’Inter non ha un giocatore del genere in rosa, bravissimo sui calci da fermo e capace di far cambiare modulo alla squadra di Conte, in grado di esaltare le singole qualità di ogni giocatore. Sarebbe davvero un gran colpo

VIDAL – “Per conoscenze della Serie A credo che il cileno sarebbe stato perfetto, visto che conosce anche Conte. Sarebbe stato l’acquisto ideale, però Eriksen ha caratteristiche ben precise e mi fido di Conte. Se vanno su di lui c’è un motivo”

APPROCCIO DI LUKAKU – “Chi ha fisicità nel nostro campionato ne esce vincitore. Penso al Milan di Ibra o alla Juve dell’era moderna o all’Inter di dieci anni fa. Non avevo dubbi su di lui: sapevo che si sarebbe imposto. In Europa però non basta: serve anche la tecnica”

SPINAZZOLA E POLITANO – “Secondo me è un affare per entrambe. Non capisco perché la Roma si liberi di Spinazzola visto che come terzino destro è il migliore che hanno secondo me, se sta bene. A meno che Politano non sia la risposta all’infortunio di Zaniolo, a quel punto lo scambio conviene ad entrambe”

GODIN – “Il suo è stato il mio ruolo per vent’anni, so che serve essere bravi a farti vedere e devi coprire tanto campo. Supera le difficoltà con l’esperienza e con il saper stare in campo, ma non potevi aspettarti il miglior Godin a 34-35 anni in un nuovo ruolo. Bastoni ha più facilità nella costruzione dell’azione”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!