Bergomi tra passato e presente: “Ogni derby un’emozione unica. L’Inter oggi con Conte può andare lontano”

Beppe Bergomi ha rilasciato un’intervista a Tuttocampo parlando a cuore aperto della sua Beneamata: dai derby del passato ai risultati dell’attuale stagione.

Derby – “Ho vissuto ogni derby in modo speciale, prima sugli spalti e poi da giocatore: una volta non era come oggi, era più pericoloso perché le due curve erano vicine. Da giocatore invece era una sfida che si tramandava dai settori giovanili: all’epoca l’Inter aveva me, Zenga e Ferri, mentre nel Milan c’erano Maldini e Baresi che venivano dalla trafila del vivaio”. La differenza rispetto ad oggi è soprattutto questa con le partite che ormai sono più internazionali: “Adesso è diverso, ci sono molti giocatori stranieri e si vive il derby con meno tensioni”.

Nazionale – L’ex captano ha disputato ben quattro Mondiali e alla domanda sul perché rispetto al passato dall’Under 21 non si sale più in blocco non ha esitazioni: “Perché il calcio è diverso, quando ho esordito io erano rose di 15/16 giocatori ed era più difficile esordire ed entrare in uno spogliatoio importante e ricavarsi il proprio spazio perché in spogliatoi nessuno ti regalava nulla”.

Campionato – C’è tempo anche per una battuta sul presente: “Questo campionato è molto equilibrato e bello. L’Atalanta è la squadra che mi piace di più da vedere in campo, mentre secondo me la Lazio ha il centrocampo migliore del campionato”. Poi ovviamente non dimentica l’Inter: “I nerazzurri sono una squadra che deve stare bene fisicamente per andare al massimo, non ha i giocatori di qualità come può essere il Dybala della situazione. Nelle mani di Conte però può andare lontano”.

Dilettanti – In conclusione Bergomi si augura un aiuto soprattutto al mondo dilettantistico: “Io alleno gli Allievi dell’Accademia Internazionale e devo dire che è dura per chi gestisce un centro sportivo perché adesso devono essere tutelati per poter ripartire, molto spesso si pensa al calcio ma dietro ad ogni squadra ci sono queste persone che mandano avanti gli impianti sportivi che adesso sono in difficoltà”.

