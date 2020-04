Bergomi apre il cassetto dei ricordi su Zenga: “Un grande, ha fatto una carriera straordinaria. Ai tempi del Trap quando arrivava all’allenamento…”

Beppe Bergomi e Walter Zenga, due colonne, due leggende della storia nerazzurra. Molti anni insieme come compagni impreziositi, tra gli altri, dalla magnifica cavalcata dello Scudetto con Trapattoni, ma anche un bel rapporto di amicizia. Lo “Zio”, intervenuto all’interno di Speciale Calciomercato – L’originale, nel quale era ospite proprio Walter Zenga, ha ripercorso alcuni momenti della loro esperienza comune all’Inter, ricordando degli aneddoti molto simpatici:

“Abbiamo passato momenti molto belli insieme. Abbiamo fatto tanti anni insieme in camera, si addormentava abbastanza presto e non voleva alcun tipo di luci, gli dava fastidio anche il pallino rosso del televisore, a me piaceva leggere e stare più sveglio. L’anno dei record, io, lui, Baresi, Mandorlini e Riccardo Ferri, andammo a parlare con il Trap in un momento di difficoltà e siamo riusciti a compattare il gruppo e ripartire. Quando arrivava all’allenamento non aveva tanta voglia, allora Trapattoni andava da Castellini e diceva: “Portalo dietro al tendone, fallo allenare meno e poi mandalo via”. E’ stato un grande, uno che vince per tre volte il premio di miglior portiere al mondo, ha fatto una carriera straordinaria“.

