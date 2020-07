L’ex arbitro Bergonzi: “Kolarov- Lautaro? La pedata viene data, a mio avviso era fallo”

Raggiunto questa mattina sulle frequenze di TMW Radio, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato dal suo punto di vista il contatto avvenuto all’altezza del centrocampo tra Kolarov e Lautaro Martinez: episodio chiave che ha dato il via alla rete del pareggio di Spinazzola sul finire del primo tempo. Secondo l’ex direttore di gara il fallo ai danni dell’argentino ci stava tutto, visto che il calcio è evidente e andava sanzionato come tale.

Bergonzi non è però il solo a giudicare come errore la mancata valutazione dell’arbitro Di Bello, visto che questa mattina sui principali quotidiani sportivi i pareri erano sulla stessa lunghezza d’onda: Queste le parole dell’ex ufficiale di gara: “Il Var ha fatto il suo lavoro e l’arbitro ha rivisto l’episodio. Secondo me però questa è più una moviola, però a mio avviso il lavoro da parte della terna arbitrale è stato fatto alla perfezione. A mio avviso è fallo perché la ‘pedata’ è stata data”.

