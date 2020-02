Berlusconi: “Al derby di Champions del 2005 il mio ricordo più amaro. Mentre nel 2003…”

Nello speciale realizzato questa mattina dal Corriere della Sera, sono state intervistate diverse personalità legate in qualche misura sia all’Inter che al Milan, in vista del derby attesissimo di questa sera. Per i rossoneri, non poteva assolutamente mancare l’intervento di Silvio Berlusconi, storico presidente milanista e artefice dei principali successi del club in Italia e in Europa negli ultimi decenni. Il leader di Forza Italia, prima di raccontare i migliori e peggiori ricordi dei derby affrontati da presidente, ha tracciato un bilancio delle precedenti sfide. Le sue parole: “Il bilancio è sempre positivo perché il derby è una grande festa. Una gara che ha una magia unica, che prescinde dalla posta in gioco e dalla situazione in classifica. E’ sempre come se fosse una finalissima. Come certo i lettori sanno, grazie al Milan, io sono tuttora il presidente di club che ha vinto più titoli nella storia del calcio mondiale. Eppure posso garantire che i derby mi davano le stesse emozioni dei più importanti scontri internazionali”.

Qual è il derby più bello?

“La doppia combattutissima semifinale di Champions 2003. Eliminammo l’Inter a Milano e poi superammo la Juve nella finale a Manchester”.

Il ricordo più amaro?

“Un altro derby in Champions, quello nel 2005, che dovette essere interrotto per le intemperanze di alcuni irresponsabili. Dida, il nostro portiere, fu raggiunto da un petardo che gli fece male. Naturalmente si trattò di un piccolissimo gruppo di tifosi. Tutti i sostenitori dell’Inter e del Milan si sono sempre comportati con grande correttezza. E, a eccezione di quella, in tutti i derby non si sono mai verificate delle gravi intemperanze”.

