Berlusconi: “Indimenticabile il doppio derby di Champions. Mi lamentai del famoso 6-0”

Intervistato sulle pagine del Corriere della Sera, l’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi ha raccontato i suoi ricordi in merito alla stracittadina di Milano, da sempre ricca di fascino ed emozioni. Dal derby più bello agli aneddoti tra politica e calcio fino all’adolescenza dell’ex premier, anch’essa rossonera.

“Il derby più bello – racconta Berlusconi – è la doppia combattutissima semifinale di Champions del 2003. Eliminammo l’Inter a Milano e poi superammo la Juve nella finale a Manchester”. Dai successi europei allo storico 6-0 contro i nerazzurri: “Quel derby si giocò di venerdì, alla vigilia delle elezioni politiche del 13 maggio. Ero a Roma impegnato nella manifestazione di chiusura della campagna elettorale. Fu una bella prestazione del Milan, fui naturalmente contento della vittoria, ma mi lamentai con l’allenatore per il risultato eccessivo. Perché nel calcio, una volta messo al sicuro il risultato con ampio margine e avendo in mano la partita, è inutile e ingiusto infierire”.

Sulla presunta fede interista vissuta da ragazzo, Berlusconi si difende così: “E’ qualcosa che ho sempre smentito. Sono cresciuto milanista, con un papà milanista, in una famiglia di milanisti. Mi sono sempre sorpreso di queste chiacchiere”. Queste le parole rilasciate dall’ex presidente del Milan a poche ore dal derby di Milano: nerazzurri e rossoneri in campo per 90′ di intense emozioni.

