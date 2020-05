Tommaso Berni passione astronauta: “Ho una fetta di meteorite ed un pezzo di Luna”

Tommaso Berni non smette mai di stupire: il terzo portiere dell’Inter, uno dei più legati alla maglia nerazzurra, ha svelato una delle sue più grandi passioni. L’ex estremo difensore di Torino e Sampdoria, infatti, colleziona estratti di detriti spaziali: l’ha confessato nella seconda puntata di “A Night Not For Everyone – Home Edition”, in collaborazione tra la società nerazzurra e Dazn.

Nonostante ne abbia solamente due, si tratta comunque di una passione a dir poco atipica. Ecco le parole di Berni: “Ho una fetta di un meteorite ed un pezzo di Luna, che ho regalato a mia moglie, che si chiama Luna, un paio di anni fa. Siamo talmente così piccoli nei confronti dell’Universo, che averne un pezzettino a casa mi fa davvero molto piacere: mi fa capire l’importanza di rimanere umile nella vita, perché siamo veramente poco”.

