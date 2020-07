Berti ci crede: “Abbiamo recuperato dei punti alla Juve, ora Roma-Inter sarà decisiva!”

Intervenuto in diretta in collegamento su Sky, Nicola Berti ha commentato le ultimissime notizie di casa Inter mostrandosi positivo in vista della corsa Scudetto e soddisfatto delle prestazioni di Alexis Sanchez. Ecco le sue dichiarazioni.

Squadra – “Abbiamo una rosa forte, nonostante gli infortuni che erano però preventivabili in questa ripresa di stagione così particolare. Abbiamo recuperato qualche punto alla Juve, ora la partita di domenica contro la Roma è fondamentale: lì si deciderà il campionato!”.

Sanchez – “Io lo volevo già quando giocava nell’Udinese. Sarà decisivo da qui alla fine del campionato”.

