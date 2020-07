TS – Un ex Primavera Inter verso il Monza di Berlusconi

Davide Bettella, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, sarebbe un obiettivo di mercato del Monza di Silvio Berlusconi. Il giovane difensore centrale è passato all’Atalanta nel 2018, con l’Inter che ha mantenuto un diritto di recompra sulle sue prestazioni; secondo quanto riportato da Tuttosport, ora la sua carriera potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo in biancorosso.

Al momento, Bettella veste la divisa biancazzurra del Pescara; presto, però, potrebbe unirsi al Monza. Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, ancora non è certo il destino della clausola posta in essere dall’Inter sulla recompra del calciatore.

