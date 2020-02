Bianchi: “Giocare a porte chiuse non è calcio. Atmosfera irreale, non è come un allenamento”

Nella stagione 1987/1988 il Napoli affrontava il suo debutto in Coppa Campioni in un match a porte chiuse. Accadeva al Bernabeu, contro il Real Madrid, e sulla panchina dei partenopei c’era Ottavio Bianchi che, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha raccontato il suo punto di vista sulle gare senza pubblico.

“A porte chiuse non può essere calcio. L’atmosfera è irreale, tutto è ovattato e tu devi cercare di isolarti perché ogni parola finisce per essere amplificata”. In vista della sfida del Bernabeu, Bianchi organizzò anche un allenamento al San Paolo, anch’esso privo di pubblico: “E’ normale cercare di replicare il più possibile le condizioni della partita. Ma una partita a porte chiuse non può essere nemmeno paragonabile ad un allenamento, perché in allenamento ti puoi fermare, parlare, correggere”. Ora toccherà a Juventus e Inter sfidarsi a porte chiuse: “Favoriti? A priori è difficile stabilire chi sarà favorito dalla situazione. I grandi campioni ad esempio hanno bisogno del pubblico, anche se contrario. Altri, invece, soffrono l’ambiente e allora potrebbero essere sollevati. Si vedrà”. Questo il pensiero di Ottavio Bianchi, ex tecnico del Napoli protagonista di un match a porte chiuse giocato in Coppa Campioni.

