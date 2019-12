Biasin: “Babbo Suning, portaci Vidal e Kulusevski! Peccato per la Champions, ma si sta lavorando bene”

Intervenuto in qualità di ospite sulle frequenze di TuttiConvocati, il giornalista e noto tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin ha parlato della situazione in casa Inter dopo la vittoria contro il Genoa che ha chiuso il mese di dicembre. Ecco le sue parole: “Solitamente il Natale brutto lo passiamo noi, non siamo abituati. Ieri la Juve ha perso male, sul Milan non me la sento di accanirmi perché la situazione è brutta. La sensazione è che non ci sia una soluzione. La dirigenza dell’Inter sta lavorando bene. Un obiettivo mancato quello della Champions, ma il per il processo di crescita non possiamo che essere contenti. La sensazione è che si stia lavorando molto bene”.

Poi il pensiero al mercato con una lettera a Babbo Natale: “Caro Babbo Suning, prendi un bel centrocampista. Magari Vidal, anche se io preferisco De Paul. Poi un bell’esterno a sinistra e Kulusevski per giugno e io sono contento”.

