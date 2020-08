Biasin: “Per vincere servono calciatori esperti? Sì, ma Kolarov e Dzeko non sono bastati alla Roma”

Sono ore molto calde in casa Roma dove soprattutto in uscita si sta accendendo il calciomercato. Ieri, ad esempio, la nuova proprietà americana è stata immediatamente sollecitata da un’offerta da 50 milioni di euro all’indirizzo di Nicolò Zaniolo, proveniente dal Tottenham. Proposta rispedita al mittente in quanto il calciatore viene considerato incedibile. A partire, invece, potrebbero essere due veterani del gruppo: Aleksandar Kolarov ed Edin Dzeko. Il primo ha già accettato l’offerta dell’Inter, mentre l’attaccante bosniaco è seguito dalla Juventus.

Il giornalista di fede nerazzurra, Fabrizio Biasin, in riferimento ai due calciatori ultratrentenni in uscita dalla capitale, si è lasciato andare ad una riflessione sul valore complessivo della loro esperienza. Questo il tweet del cronista: “‘Per vincere bisogna avere i giocatori esperti’. Ed è certamente vero. E infatti l’Inter va su Kolarov e la Juve su Dzeko. Poi il dato di fatto è che la Roma ce li aveva tutti e due ma non è bastato. Morale: evitiamo di generalizzare che è meglio”.

