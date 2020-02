Biasin: “Con la Juventus mi aspetto Eriksen titolare. Mertens? Credo possa rimanere a Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha parlato della sfida di domenica sera contro la Juventus concentrandosi sulla figura di Christian Eriksen: “Conte deve tenere presente alternative tattiche, con uno come Eriksen il 4-3-1-2 potrebbe essere una formazione funzionale. Mi aspetto il danese titolare domenica con la Juve. Lui come Bergkamp? Magari il danese fosse lui! Non sono però paragonabili, al di là della diversità è cambiato molto il calcio negli ultimi tempi”.

Poi una battuta su Mertens, giocatore fortemente monitorato dal club nerazzurro: “Secondo me anche lui stesso sta pensando a restare a Napoli. Ci vuole la massima disponibilità anche del club e mi pare che ci possano essere delle distensioni negli ultimi tempi”.

