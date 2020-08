Biasin: “Conte grande allenatore, ma ha un avversario imbattibile: sé stesso. Vuole buttare tutto all’aria”

Se sarà addio o permanenza lo sapremo soltanto la settimana prossima quando, a Milano, Antonio Conte e Steven Zhang si incontreranno per il faccia a faccia decisivo. Le parole del mister di ieri sera al termine della gara contro il Siviglia sono state abbastanza chiare e – come quelle post Atalanta – hanno fatto rumore.

Sul suo account Twitter il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato le parole del tecnico dell’Inter: “Conte è un grande, grandissimo allenatore che ha un solo avversario realmente imbattibile: se stesso. È riuscito a farsi comprare i giocatori (oh, in qualche modo anche questo è un merito), ha portato l’Inter vicino alla vetta. Si poteva fare meglio? Sì, certo, ma io quest’anno mi sarei “accontentato”, perché ho visto progressi. Lui no, preferisce buttare tutto all’aria. Mah…”

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<