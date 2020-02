Biasin: “Conte ha detto no alla Juve per l’Inter. Eriksen? Diventerà un punto fermo. Lautaro e il Barcellona…”

Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva durante il Microfono Aperto, ha svelato un retroscena importante di mercato su Conte: “La Juventus ha fatto un pensiero su Conte e c’è stata anche una telefonata fra le parti, ma a inizio aprile Conte aveva già dato la sua parola all’Inter e quindi ha respinto le avances”.

Sul momento dell’Inter: “Non si può puntare su una competizione piuttosto che su un altra, l’esempio è quello del Napoli di Sarri che non vinse né scudetto né Europa League. L’Inter ha una rosa competitiva e deve puntare su tutti i fronti senza alcun timore”.

Primo gol per Erisken: “Diventerà presto un punto fermo dell’Inter, credo nel ruolo di mezzala. Sicuramente Conte voleva Vidal, ma se al posto di Vidal arriva un centrocampista diverso ma con qualità superiori come Eriksen, Conte non fa i capricci ma cerca di inserirlo nel modo migliore possibile. Sono passate solo tre settimane da quando è arrivato Eriksen, non si può dire ora che non trova spazio. Per me da adesso diventa un titolare, se un giocatore è forte il problema non sussiste”.

Il Barcellona su Lautaro: “Probabilmente c’è un contatto fra le parti, ma da qui a dire che si farà sicuramente ce ne passa”.

