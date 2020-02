Biasin: “Ieri Esposito da 5 in pagella. Sanchez? Si può trattenere, ma penso che l’Inter non voglia”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto giornalista Fabrizio Biasin è stato interpellato in merito ai più recenti avvenimenti legati alla Serie A, comprese le polemiche arbitrali generate da Juventus-Fiorentina. Ecco le sue parole.

Juventus-Fiorentina – “Non sono d’accordo nel dover giudicare una partita in base al possesso palla, la Fiorentina ci ha provato creando le sue occasioni nel primo tempo. Sulle polemiche post partita non saremo mai d’accordo, il regolamento è troppo complicato”.

Parole Commisso – “In realtà lui non ha parlato solo di Juventus-Fiorentina ma anche di altre gare. Le dichiarazioni sono sicuramente forti ma dal suo punto di vista legittime dopo una serie di episodi arbitrali un po’ forzati. Pasqua? Secondo me è un ottimo arbitro, ma il problema è che ogni direttore di gara vede determinate situazioni in modo diverso. Dipende dal regolamento. Questo ci porta a vedere gli arbitri come prezzolati, cosa che non è vera”.

Esposito e Sanchez – “La partita di ieri è stata da 5 in pagella, il ragazzo ha giocato male e sembrava un po’ spaurito in campo, ma parliamo di un ragazzo di 17 anni. Lasciamogli il tempo per crescere senza sentenziare. Sanchez? Credo che l’Inter abbia la possibilità di trattenerlo ma bisogna vedere se lo vuole fare. Credo che non verrà riscattato ma vediamo quello che farà da ora a fine stagione”.

Inter in Europa League – “Credo che la rosa dell’Inter sia in grado di fare bene anche in Europa League. Va riaperta la bacheca dopo tanti anni”.

