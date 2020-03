Biasin: “Inchiesta contro Zhang? Ne aprano un’altra per capire come si è arrivati a questo punto”

Sta quasi per trasformarsi in una guerra civile la questione rinvii e gestione del calendario da parte della Lega calcio. Dopo il durissimo attacco del presidente dell’Inter Steven Zhang nei confronti di Paolo Dal Pino, questa mattina è stata aperta un’inchiesta da parte della procura federale nei confronti del numero uno nerazzurro. Fabrizio Biasin, a tal proposito, su Twitter ha invitato tutti a fare un passo indietro e ricordare il motivo per il quale Zhang si è visto costretto ad intervenire pubblicamente con il suo duro messaggio su Instagram.

Queste le parole del noto giornalista di fede nerazzurra: “Come spesso accade badiamo alla forma (sbagliata quanto si vuole, per carità) e non alla sostanza: se si apre un’inchiesta contro Steven Zhang se ne deve aprire un’altra – più importante – per capire come mai si è arrivati a questo punto. Doveva decidere il governo, stop”.



