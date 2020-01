Biasin: “Nervosismo Inter ingiustificato. Con Eriksen se la può giocare, il modulo dipenderà dai singoli”

In attesa dell’annuncio ufficiale dell’Inter del nuovo acquisto Christian Eriksen, il noto giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per commentare il pareggio maturato nel lunch match di domenica a San Siro, tra Inter e Cagliari. Il cronista è poi intervenuto sul tema mercato, parlando di possibili nuovi sistemi tattici in virtù degli ultimi acquisti arrivati dal mercato.

Le sue parole: “Il nervosismo di Inter-Cagliari è apparso abbastanza ingiustificato. L’Inter ha pareggiato per suoi demeriti. Con Eriksen e il mercato ci sono tutte le possibilità di giocarsela fino in fondo. Dimarco? sono state fatte delle valutazioni, ma non penso che Conte gli lascerà spazio. Vorrei capire cosa succederà con Asamoah: con Young o Moses le gerarchie sono cambiate. Centrocampo a 4 per l’Inter? Conte ha un’idea di calcio molto chiara del 3-5-2, lo schema che gli ha fatto vincere tanto. Gli ultimi problemini dipendono più dal rendimento dei singoli”.

