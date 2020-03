Biasin: “Inter-Getafe? Normale porsi delle domande. Ipotesi playoff scudetto incuriosisce”

Con la Uefa chiamata a sciogliere un grosso punto di domanda sulla possibilità di sospendere momentaneamente le competizioni europee, visto il propagarsi senza sosta del coronavirus in Europa, ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Fabrizio Biasin. Il noto giornalista di fede nerazzurra, ha commentato l’ipotesi playoff per un eventuale sviluppo della Serie A nei prossimi mesi. Un’idea sicuramente affascinante che permetterebbe al campionato italiano di avere uno sviluppo interessante. Ecco le sue parole:

PLAYOFF- “Ne abbiamo parlato tantissimo perché ci incuriosisce più delle altre ma in questo momento ci sono più soluzioni sul tavolo e ancora non sappiamo cosa verrà deciso. Sono contrario all’ipotesi play-off, mi sembra strana. Per come la vedo io, o si riesce a terminare il campionato o non si deve assegnare il titolo, dipende molto dalle decisioni che la Uefa prenderà sull’Europeo”.

CONTE – “Vero che sono stati fatti acquisti di grande peso ma il girone di Champions non era facile. La squadra sta proseguendo il suo percorso di crescita, tanto è vero che rispetto alla scorsa stagione la qualificazione in Champions non è in discussione”.

INTER-GETAFE – “Credo che alla fine gli spagnoli verranno a Milano perché la Uefa ha già deciso che si gioca a porte chiuse. Normale però che chi viene in Italia in questo momento si ponga delle domande”.

