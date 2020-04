Biasin: “Inter? Pogba nella testa dei dirigenti, ma costa troppo. Io punterei su Milinkovic-Savic”

E’ solo un’idea e probabilmente è destinata a rimanere tale, quella di puntare ad un calciatore di caratura internazionale come Paul Pogba. Costo del cartellino richiesto dal Manchester United e ingaggio percepito dal calciatore, fanno sì che un’operazione del genere risulti al momento quasi impossibile da compiere. L’esempio citato dal giornalista Fabrizio Biasin nell’intervento nella diretta di Eurosport, dà comunque la dimensione del mercato e del tipo dei calciatori che i dirigenti dell’Inter si sono messi in testa di puntare per il prossimo futuro.

Questo l’intervento del giornalista interista: “Io credo che il tentativo sarà di prendere un super giocatore lì in mezzo. Da quello che ho capito è che un’idea precisa ce l’hanno. Il tentativo con Pogba è possibile, o comunque è nella testa di chi gestisce il mercato dell’Inter. Da lì a dire che si possa fare, ci passa un oceano. Stiamo parlando di un giocatore che costa un sacco di soldi e guadagna uno sproposito, quindi non credo si possa arrivare in fondo. Ma l’idea è quella di puntare a un giocatore così importante. Se io fossi Marotta? Di sicuro parliamo di un campione del Mondo, non sono un tecnico né un grande esperto. Visto quello che sta succedendo in Italia, andrei su Milinkovic-Savic, ma anche lui costa un patrimonio. Se fossi un direttore sportivo, vorrei sempre scoprire il Luis Alberto di turno, calciatore che rende tantissimo e che ho pagato quattro soldi”.

