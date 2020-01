Biasin: “Vi spiego il rinnovo di Ausilio. Non immaginate cosa ha rischiato l’Inter”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso la sua opinione sul rinnovo nerazzurro del direttore Piero Ausilio, successore di Marco Branca e alla guida dell’Inter nel passaggio tra le gestioni Thohir-Suning:

LAVORO IN GESTIONI DIFFICILI – Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter Biasin ha spiegato quali potessero essere le ragioni per il rinnovo in nerazzurro di Ausilio: “Il rinnovo di Ausilio non passa solo dal “compra-vendi”, ma dalla gestione dei conti negli anni bui del settlement. Ogni 30/6 ha tenuto il club lontano dai guai”.

COSA HA RISCHIATO L’INTER – Parole che mettono in risalto quanto drammatica era la situazione nerazzurra nell’immadiato post Moratti e quanto è stato difficile il lavoro per mettere i conti in regola : “Se pensate che questa cosa sia meno importante di un acquisto top o flop non avete capito cosa ha rischiato l’Inter”.

