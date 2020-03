Biasin: “Juventus-Inter a porte chiuse: abbiamo buttato via sette giorni”

L’allarme Coronavirus ha influenzato pesantemente la regolarità del calcio italiano, bloccando di fatto la Serie A e ridisegnando l’intero calendario. L’Inter è stata costretta a saltare sia il match con la Sampdoria che la grande sfida con la Juventus che, però, verrà recuperata domenica 8 marzo alle 20:45.

Sul proprio profilo Twitter, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha scelto di commentare a modo suo le vicende che hanno colpito la Serie A, analizzando dal suo punto di vista quanto successo anche in relazione all’Inter. “Alla fine Juve-Inter si gioca di domenica sera e a porte chiuse come da decisione originaria, solo 7 giorni dopo. Totale: abbiamo buttato via una settimana. Stop”. Queste le parole pubblicate da Biasin su Twitter e questo, nel dettaglio, il tweet postato dal giornalista.



