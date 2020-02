Caos calendari, Biasin è una furia: “Ditemi voi se ha senso! Ecco cosa deve sperare la Lega Serie A”

L’unica possibilità, in effetti, è questa: e cioè che l’Inter venga eliminata da qualche competizione, altrimenti – stabilito che la data del recupero della partita contro la Juventus è il 13 maggio – non si saprebbe quando incastrare il recupero della partita saltata settimana scorsa contro la Sampdoria. Sì, perché – se l’Inter arrivasse in fondo a tutte le competizioni – non ci sarebbero altre date in cui inserire la partita contro i blucerchiati, cosa che rappresenterebbe – stimiamo – un danno d’immagine per la Serie A più grande di quello che avrebbe rappresentato giocare un derby d’Italia domani sera a porte chiuse.

E a commentare la paradossale situazione in sui si trova Lega Serie A per garantire la regolarità dei calendari – cioè ‘tifare’ per l’eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia o dall’Europa League – c’è anche Fabrizio Biasin, giornalista, che sul proprio profilo Twitter inquadra così la situazione: “Allo stato delle cose la situazione è la seguente: la Lega Serie A per salvare il salvabile deve sperare nell’eliminazione dell’Inter dall’Europa League o dalla Coppa Italia – scrive – Ditemi voi se questa cosa ha un senso”.



