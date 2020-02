Biasin: “Lautaro al Barcellona? C’è la clausola, non sono preoccupato. Sono sicuro che Marotta…”

Nel match di ieri di Europa League non ha brillato la stella di Lautaro Martinez. Forse distratto dalle continue voci di mercato che arrivano da Barcellona o forse un semplice flessione di metà stagione, l’Inter ha bisogno di ritrovare i gol del Toro per continuare a competere su tutti e tre i fronti in cui è impegnata fino a fine stagione.

A riguardo ne ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin ai microfoni di TMW Radio. Ecco il suo pensiero: “Preoccupato per la possibile cessione di Lautaro al Barcellona? Se fosse in scadenza sì, ma c’è una clausola da 111 milioni. Marotta eventualmente saprà come investire questa cifra”.

