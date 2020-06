Biasin: “Lautaro via? Probabilmente sì, ma se ha giocato male è solo un caso. Eriksen ha zittito 3 mesi di chiacchiere in un secondo”

E’ finalmente tornato il calcio giocato in Italia con tutte le annesse polemiche che da sempre si trascina dietro. E forse è anche un bene che sia così, visto che nel bene o nel male il calcio italiano si è sempre nutrito di questi suoi aspetti dannosi e spesso futili. Ad ogni modo, nell’editoriale di questo pomeriggio scritto dal giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin per tuttomercatoweb.com, si parla tanto di Inter e della prestazione sfoggiata in Coppa Italia contro il Napoli, con un focus particolare su due calciatori: Lautaro Martinez e Christian Eriksen.

LAUTARO – “Lautaro andrà via? Probabilmente sì. Questo è il motivo per cui ha giocato male l’altra sera? Ma per piacere… Lautaro ha giocato male perché capita di giocar male: succede ai 30enni, figuriamoci a 23 anni. “Sì ma non segna da inizio anno”. Non segna da inizio anno perché non si è giocato mai! È più anomalo un attaccante che segna ogni partita di uno che non segna per sei, è così dai tempi di Piola, fidatevi. La verità è che Lautaro non vale 111 milioni perché nessun calciatore li vale (rarissime eccezioni “pulcesche” a parte): per questo se mai il Barcellona troverà il bottino (benedette banche!) l’Inter lo lascerà partire a malincuore, ma senza piangersi addosso. E, a proposito di clausola: quella scade il 7 luglio ma conta davvero poco. La trattativa, nel caso, proseguirà ma l’Inter non cambierà il prezzo come è giusto che sia”.

ERIKSEN – “Abbiamo passato la quarantena a dire che era una mezza-pippa, un flop, abbiamo stra-scritto che Conte fondamentalmente non sapeva che farsene. Poi è tornato il calcio e non solo Conte lo ha schierato titolare, ma ha scelto di schierare il 3-4-1-2 pur di metterlo a suo agio. Tre mesi di chiacchiere inutili zittite in un secondo (e da una prestazione di livello del danese)”.

