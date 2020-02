Biasin: “Momento particolare per la Serie A, trasmettere Juve-Inter in chiaro sarebbe un bel gesto”

Ai microfoni di Radio Sportiva parla Fabrizio Biasin, giornalista da sempre vicino al mondo nerazzuro, esprimendo il suo parere sulla stagione di alcuni giocatori e dicendo la sua sul momento anomalo che lo sport nazionale sta affrontando in seguito all’esplosione del virus che sta mettendo in ginocchio il nord Italia.

Così Biasin sul centrocampo nerazzurro: “Eriksen è un giocatore di primissima fascia, senza dubbio il migliore sul mercato di gennaio; ora è finalmente pronto per giocare titolare e Conte dovrà trovare un modo per farlo coesistere con Brozovic che di fatto è l’unico vero imprescindibile in questa squadra. Per quanto riguarda Sensi la situazione è delicata; è arrivato come un subalterno e poi è diventato titolarissimo, ma ora in seguito ai continui infortuni non da più le stesse certezze di inizio stagione. Starà a Marotta prendere una decisione importante sul suo eventuale riscatto a giugno“

Sulle ripercussioni che l’epidemia di Corona Virus sta avendo sul mondo del calcio: “In questo momento sembra tutto un po’ particolare e con alcune incongruenze, ma la mia sensazione è che verso la fine della settimana tutto diventerà più sensato. Trasmettere Juventus-Inter in chiaro sarebbe un gran regalo in questo momento particolare, ma devono essere d’accordo tutte le parti“.