Biasin: “Ripresa degli allenamenti? Non è logico. Il problema è di tutti, non dei singoli calciatori”

Intervenuto nel pomeriggio sulle frequenze di tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha rigettato la proposta di alcune società di riprendere gli allenamenti nel giro di pochi giorni. Sappiamo infatti che il presidente Lotito, in particolare, si è fatto portavoce di alcuni club per ricominciare le attività il prima possibile scontrandosi contro l’ad dell’Inter Beppe Marotta, che invece ha chiesto alla Lega calcio di rimandare tutto ad aprile, considerata l’emergenza in atto.

Il giornalista di fede nerazzurra si è schierato in tal senso dalla parte del dirigente varesino, reputando fuori da ogni logica l’idea di riprendere gli allenamenti a stretto giro. Il suo intervento: “Non ha nessuna logica rimettersi ad allenare. Il problema non è dei singoli giocatori ma di tutti. Abbiamo sentito tante parole, ma a qualcuno forse non sono arrivate. L’immagine delle forze armate a Bergamo è molto forte, facciamo quello che dicono di rimanere a casa”.

