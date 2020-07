Biasin: “Sanchez è l’esempio di come si possa cambiare il destino. Non aveva alcuna speranza di essere riscattato…”

Vedere Alexis Sanchez rincorrere gli avversari su ogni pallone con quella voglia tipica di un diciottenne alle prime partite importanti della sua carriera, lascia davvero a bocca aperta. Un calciatore che con la sua esperienza ed il suo curriculum, dopo aver passato la prima parte della stagione in infermeria, essere anticipatamente bollato come flop di mercato e non avere quasi alcuna chance di riscatto, ha scelto di rimboccarsi le maniche e dare tutto per la maglia nerazzurra e per Antonio Conte.

I tifosi dell’Inter sono pazzi dell’attaccante cileno e da settimane invocano a gran voce un riscatto che sembra mettere d’accordo anche società e allenatore. Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin si è espresso così sull’impatto di Sanchez: “Arriva in prestito, ha un ingaggio spropositato, si fa male, scompare, ha zero speranze di essere riscattato. Poi torna la forma, ci mette il cuore, conquista tutti. Alexis Sanchez è l’esempio vivente che se vuoi davvero una cosa (e hai le doti) puoi cambiare il tuo destino”.

