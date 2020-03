Biasin senza giri di parole: “Vittoria Juve meritata, ma la partita…”

Termina 2-0 per la Juventus la sfida serale in uno Stadium completamente vuoto: gli uomini di Antonio Conte hanno retto per buona parte del match prima di abdicare in favore della squadra di Sarri nella ripresa.

A commentare il match anche il noto giornalista Fabrizio Biasin che, attraverso il suo profilo Twitter, ha elogiato i bianconeri senza però dimenticare il contesto difficile in cui si è giocata la gara:

“Solo due cose: – Partita con davvero poco senso per evidenti motivi. – Vittoria decisamente meritata della Juventus. Stop”.

Ecco il post originale di Biasin

