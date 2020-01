Biasin su Eriksen: “Primo incontro in settimana tra Inter e Tottenham per il danese”

L’Inter lavora al matrimonio tra la squadra di Conte e Christian Eriksen. La stella del Tottenham, in uscita dagli Spurs di Mourinho, è finito nel mirino dei nerazzurri non solo per la prossima finestra estiva di calciomercato ma soprattutto per quella invernale. Pressing della Beneamata per la firma del danese, ai saluti in terra inglese soprattutto dopo i tanti fischi piovuti ieri dalle tribune in occasione della sfida di Premier contro il Liverpool.

Il giornalista Fabrizio Biasin, da sempre vicino alle vicende di casa Inter, ha parlato così degli ultimi aggiornamenti sulla trattativa via Twitter: “In settimana previsto il primo incontro tra Inter e Tottenham per stabilire il prezzo del cartellino di Eriksen e provare a prenderlo a gennaio. Al giocatore proposto ingaggio da 7 milioni”. Sempre più vicine le parti per l’assalto della Beneamata al danese del Tottenham. Marotta ed Ausilio al lavoro per portarlo a Milano già nel corso della finestra invernale di calciomercato, per la gioia di Conte e dei tifosi interisti.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!