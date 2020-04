Biasin tra ripartenza e mercato: “Serve un piano B per la ripresa. Lautaro? Per me resta all’Inter”

In diretta su Instagram in compagnia di Pierluigi Pardo, il giornalista Fabrizio Biasin, da sempre vicino ai colori nerazzurri, ha espresso il suo punto di vista in merito alla possibile ripartenza dei campionati parlando anche di mercato, tra Lautaro e Icardi.

RIPRESA – “Ho visto il protocollo, l’ho letto e riletto. Nelle intenzioni sembra molto bello, ma bisogna utilizzare anche un po’ di logica. Bisogna già improntare un piano B nel caso in cui non ce la dovessimo fare. Rischiamo di perdere altri due mesi. Bisogna avere il coraggio di prendere delle decisioni di un certo tipo: tra Figc e governo sembra che si stiano passando il pallone senza decidere. Ci sono troppi inconvenienti in questo momento per poter pensare ad una ripresa in sicurezza”

LAUTARO – “Tutti i calciatori hanno un prezzo, ci mancherebbe altro. Li ha il Barcellona 111 milioni? Ha una grandissima storia ed un grandissimo appeal, ma in questo momento secondo me è più solida l’Inter del Barcellona dal punto di vista economico. Credo che alla fine lui resterà all’Inter. Per come è cresciuto sì, è un predestinato. L’anno scorso è partito così così, ma l’esplosione di quest’anno era impronosticabile”

ICARDI – “Icardi dove va? Non lo sa neanche lui in questo momento. E non sappiamo nemmeno quando sarà il mercato, ma comunque secondo me resta a Parigi, la butto lì”