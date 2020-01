Biasin tranquillizza tutti su Eriksen: “L’offerta ci sarà, ora serenità”. I dettagli

Riprendendo le più recenti parole di José Mourinho, che sembrava aver smorzato un po’ gli animi sul fronte Eriksen, il noto giornalista Fabrizio Biasin, attraverso un tweet sul suo profilo Twitter, ha cercato, in qualche modo, di tranquillizzare i tifosi nerazzurri che, come naturale che sia, stanno vivendo giorni di grande fermento in attesa di novità riguardanti il danese.

“Come scritto mercoledì l’offerta ancora non c’è, ma presto ci sarà. Per questo dire “l’Inter dia 20 milioni e la faccia finita” non ha senso: il Tottenham non ha ancora fatto un prezzo, l’Inter punta a 15. Serenità”, ha scritto Biasin su Twitter. E dopo l’incontro di ieri tra Beppe Marotta e l’agente di Eriksen i tifosi sono ancor più eccitati.

