Biasin: “Young? Conte non era convinto di quanto visto sulla sinistra. E’ pronto per giocare”

Uno dei principali interrogativi di formazione in vista della sfida di domenica tra Inter e Cagliari, per la squadra nerazzurra riguarda la corsia di destra. Con Candreva squalificato, D’Ambrosio ancora infortunato e Lazaro distratto dalle voci di mercato, potrebbe arrivare in anticipo il momento di Ashley Young dal primo minuto. In attesa dell’ufficialità di Victor Moses come nuovo acquisto, l’esterno inglese potrebbe ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia sulla destra, facendo affidamento sulla grande esperienza che si porta alle spalle.

Di questo e non solo, nell’intervento negli studi di Sky Sport 24, ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin. La sua opinione: “L’arrivo di Politano al Napoli significa che Callejon viene messo da parte. Ashley Young? Giocatore con grande esperienza, Conte lo ha voluto per farlo giocare da subito. Non è convinto di quanto ha visto fin qui sulla sinistra, quindi potrebbe giocare da subito”.

