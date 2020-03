Biasin: “Parole Zhang? Sbagliata la forma, ma giusta la sostanza. La Lega ha perso di credibilità”

Sembra, in queste ultime ore, si proceda anche per il rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli ed Inter, in programma da calendario per domani sera al San Paolo. In attesa di comunicazione ufficiale, si sta svolgendo in questi attimi il consiglio di Lega per capire cosa sarà del campionato nelle prossime settimane. Pochi minuti fa, nel frattempo, ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin è tornato sulle parole di Steven Zhang del lunedì sera e sulla gestione globale della situazione da parte dei vertici di Serie A.

Questo l’intervento del giornalista: “Parole di Zhang? La forma è sbagliatissima e da condannare, ma la sostanza è assolutamente credibile. La Lega di Serie A si è messa in un ginepraio senza soluzione e ha perso tanta credibilità; in questo momento i presidenti si sentono liberi di prendere decisioni in libertà. Posticipare Euro 2020? Possibilità concreta, grottesco ragionare di torneo itinerante nell’anno del coronavirus”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!